Haberler

Beyoğlu'nda gecekondu alev alev yandı

Beyoğlu'nda gecekondu alev alev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu'nda bir gecekonduda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansta oksijen tedavisi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı ve gecekondu kullanılamaz hale geldi.

BEYOĞLU'nda bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gecekondu alev alev yanarken dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta oksijen verildi.

Yangın, Hacıahmet Mahallesi Yokuşbaşı Sokak'ta bulunan bir gecekonduda saat 15.00 sıralarında çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede büyüyerek gecekonduyu tamamen sardı. Gecekonduda kalan 2 kişi ise kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yangına su ve köpük sıkarak müdahale etti. Yangın, kontrol altına alınarak söndürülürken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen iki kişi ambulansa alınarak oksijen verildi. Çevredekiler, gecekondunun alev alev yandığı anları cep telefonu ile görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı! Mide bulandıran 'taciz' iddiası

Can çekişirken katili söylemişti, vahşetin ardından "taciz" çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pınar Altuğ'un milyon liralık evinden örümcek çıktı

2.5 milyon dolarlık evde oturuyor fakat yatağından çıkan şey korkuttu
Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı

Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
9 gün içinde gönderilmişti! Mustafa Dalcı yeniden Sakaryaspor'da

9 günde gönderildiği kulübün başına geçti
İran'da çocuklar da dahil 30 kişi protestolarla ilgili ölüm cezası riski altında

Aralarında çocuklarında olduğu 30 kişiyi idam etmeye hazırlanıyorlar
Pınar Altuğ'un milyon liralık evinden örümcek çıktı

2.5 milyon dolarlık evde oturuyor fakat yatağından çıkan şey korkuttu
50 metre mesafedeki camiye gitmek için 5 kilometre yol yürüyorlar

50 metre mesafedeki camiye gitmek için 5 kilometre yol yürüyorlar
Akraba ziyaretine giderken bu hale geldi

Akraba ziyaretine giderken bu hale geldi