Film gibi olay! Yardımsever esnaf, televizyonu taşımakta zorlanan hırsıza böyle yardım etti
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İstanbul Beyoğlu'nda hırsızlık yapan bir şahıs, çaldığı televizyonu tek başına taşımakta zorlanınca ortaya ilginç anlar çıktı. Her şeyden habersiz 2 esnaf,ç çarşafa sarılı televizyonu taşımaya yardım etti. O anlar ise güvenlik kamerası ile kayıt altına alındı.
İstanbul Beyoğlu'nda bir binaya giren hırsız, çaldığı televizyonu çarşafa sararak dışarı çıkardı. Hırsızın televizyonu taşırken zorlandığını gören komşu esnafı ise hırsıza yardım etti. O anlar kameralara yansıdı.
TAŞIMASINA YARDIM ETTİLER
Beyoğlu'nda bir hırsız, binaya girerek çaldığı televizyonu çarşafa sararak apartman dışına indirdi. Çarşafa sarılı televizyonu taşımakta zorlanan hırsızın ise imdadına komşu esnafı yetişti.
ANBEAN KAMERADA
Dükkandan çıkarak hırsızın çaresiz halini gören iki esnaf, hırsızla beraber televizyonun bir ucundan tutarak adeta çalmasına yardım etti. Komedi filmini aratmayan görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.