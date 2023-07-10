Film gibi olay! Yardımsever esnaf, televizyonu taşımakta zorlanan hırsıza böyle yardım etti

İstanbul Beyoğlu'nda hırsızlık yapan bir şahıs, çaldığı televizyonu tek başına taşımakta zorlanınca ortaya ilginç anlar çıktı. Her şeyden habersiz 2 esnaf,ç çarşafa sarılı televizyonu taşımaya yardım etti. O anlar ise güvenlik kamerası ile kayıt altına alındı.