Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

BEYOĞLU'nda motosikletli polis timlerinin şüphe üzerine durdurduğu kişinin üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Bunun üzerine şüphelinin Feriköy'deki evinde arama yapan ekipler, 10 kilo 842 gram sıvı uyuşturucu, 195,71 gram metamfetamin ve 13 ecstasy hap ele geçirdi. Şüpheli Barış H. (37) gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Kurtuluş Caddesi ile Şehit Erdem Canbaş Sokak'ın kesişiminde şüpheli hareketlerde bulunan bir kişiyi durdurdu. Tedirgin hareketler sergileyen şüphelinin üst aramasında 1,22 gram metamfetamin, 1 cep telefonu ve 2 SIM kart ele geçirildi. Gözaltına alınan Barış H.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilmesi üzerine gerekli izinler alınarak Feriköy'deki evinde arama yapıldı. Evdeki aramada 3 şişe içerisinde toplam 10 kilo 842 gram HGB sıvısı, 5 ayrı poşette toplam 195,71 gram metamfetamin, 13 ecstasy hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli Barış H. polis merkezine götürüldü. Evde bulunan bir kişi ise tanık sıfatıyla ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı