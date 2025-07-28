Beyoğlu'nda dolmuş otobüse çarptı! 5 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda dolmuş otobüse çarptı! 5 kişi yaralandı
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Beyoğlu'nda meydana gelen kazada, kayıtlara geçmeyen bir dolmuşun otobüse çarpması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda, dolmuşun yol kenarından duran otobüse arkadan çarpması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Bulvarı'ndan Unkapanı istikametine giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen dolmuş, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında duran otobüse arkadan çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi, kazanın ardından savrulan dolmuşun çarpmasıyla köprüden alt yola düştü.

Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, dolmuşta sıkışan sürücü ve yanındaki bir kişiyi bulundukları yerden çıkardı. Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
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