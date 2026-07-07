Beyoğlu'nda antika bisikleti çalan şüpheli kamerada

Beyoğlu'nda antika bisikleti çalan şüpheli güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Olay, Beyoğlu'nda bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önüne park edilen bisikleti gören şüpheli, etrafı kontrol ettikten sonra bisikleti alarak uzaklaştı. Bisiklet sahibinin şikayetçi olmasıyla hızla harekete geçen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri etraftaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Bisikleti çalan kişinin Ö.Z. (44) olduğu tespit edildi. Şüpheli, çaldığı antika bisikletle yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Ö.Z. işlemlerinin ardından 'Açıktan hırsızlık' suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bisikletin çalınma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı