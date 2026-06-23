Beyoğlu'nda 6 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Beyoğlu Kılıçali Paşa Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın dördüncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken binada hasar oluştu.
Beyoğlu'nda 6 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kılıçali Paşa Mahallesi Kemankeş Caddesi'ndeki 6 katlı binanın dördüncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında binada hasar oluştu.
Kaynak: AA / İlyas Kaçar