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Beyoğlu'nda 6 katlı apartmanın üst katındaki yangın söndürüldü, çatıda hasar oluştu

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Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Sadri Alışık Sokak'taki 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin daireden çatıya sıçrayan alevleri söndürdüğü yangında daire ve çatıda hasar meydana geldi.

Beyoğlu'nda apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Sadri Alışık Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis sokakta önlem aldı, itfaiye ekipleri daireden çatıya sıçrayan alevleri söndürdü.

Yangın nedeniyle dairede ve çatıda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
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