Beyoğlu'nda 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
Piyalepaşa Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinin çatısında çıkan yangında alevler kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, 2 saat süren çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına aldı. Olayda dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.
Beyoğlu'nda 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Piyalepaşa Mahallesi Sağlık Ocağı Sokak'ta tekstil atölyesi olarak kullanılan 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında alevler çatının tamamını sardı.
İtfaiye ekiplerinin üç farklı noktadan müdahale ettiği yangın, 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen 1 kişiye, sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel