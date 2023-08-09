Beyoğlu'nda 11 kişiyi kapkaç yapan şahıs kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da 11 kişinin telefonunu çalıntı motosiklet kullanarak kapkaç yapan şahıs, son işinde Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri yakalandı. Gözaltına alınan ve 31 suç kaydı bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kapkaç anları ise kameralara yansıdı.

Beyoğlu ve Şişli'de motosikletli 2 şahıs çalıntı motosikletle yolda yürüyen 11 vatandaşın yanlarına yaklaşarak ellerindeki telefonu kapkaç yöntemiyle çaldı. Şikayetler üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisileri, şüphelilerin beyaz renkte bir motosikletle yanına yaklaştıkları kişilerin cep telefonlarını bir anda çalarak gözden kayboldukları tespit edildi. Motosikletle cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheliler hakkında devam eden çalışmalarda şüphelilerin bazı kapkaç görüntülerinin güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi.

Beyoğlu Asayiş polisi yakaladı

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalıntı olduğu öğrenilen motosiklet ile ilgili çalışmaları kapsamında şüphelilerden birinin Suriye vatandaşı Abed T. olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonucu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin öncesinde de benzer suçlardan 31 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Hakkında 12 motosikletli kapkaç, bir motosiklet hırsızlığı olmak üzere 13 ayrı olaydan adli işlem yapılan şüpheli Abed T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis şüphelinin diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.