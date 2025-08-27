Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Tutuklandı, İhalelere Soruşturma Başlatıldı

BEYOĞLU Belediye Başkanı İnan Güney'in tutuklanmasının ardından, soruşturma kapsamında odasında yapılan aramada bulunan belediyenin eski tarihli ihalelerine dair belgelerin incelenmesi üzerine, ilgili ihaleler hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Güney'in makam odasında yapılan aramada, Beyoğlu Belediyesi'nin eski tarihli ihalelerine dair bilgi notu mahiyetinde belgeler ele geçirildi. Belgeleri gerekli şekilde incelenmesinin ardından, bahse konu ihaleler hakkında ayrı bir soruşturma başlatıldı.