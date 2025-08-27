Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Tutuklandı, İhalelere Soruşturma Başlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in tutuklanmasının ardından, odasında bulunan eski ihalelere dair belgelerle ilgili soruşturma başlatıldı.

BEYOĞLU Belediye Başkanı İnan Güney'in tutuklanmasının ardından, soruşturma kapsamında odasında yapılan aramada bulunan belediyenin eski tarihli ihalelerine dair belgelerin incelenmesi üzerine, ilgili ihaleler hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Güney'in makam odasında yapılan aramada, Beyoğlu Belediyesi'nin eski tarihli ihalelerine dair bilgi notu mahiyetinde belgeler ele geçirildi. Belgeleri gerekli şekilde incelenmesinin ardından, bahse konu ihaleler hakkında ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mahsun Kırmızıgül, 25 yıl sonraki buluşmanın detaylarını açıkladı

25 yıllık küslüğün ardından masada konuşulanlar ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanyollar Arda Güler'e lakap taktı

İspanyollar Arda'ya lakap taktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.