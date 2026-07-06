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Beylikdüzü'nde zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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Beylikdüzü D-100 karayolunda arıza yapan hafif ticari araca arkadan çarpan elektrikli otomobil ve polis aracının karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Beylikdüzü'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda Topkapı istikametinde seyreden 34 PRA 694 plakalı hafif ticari aracın arıza yapması üzerine sürücüsü, Beylikdüzü metrobüs durağı yanında aracı sol şeritte durdurdu.

Sürücü, yola uyarı işareti yerleştirerek aracıyla ilgilenirken, aynı yönde ilerleyen 34 BVT 902 plakalı otomobilin sürücüsü uyarıyı fark ederek durdu.

Bu sırada arkadan gelen 34 CEM 219 plakalı elektrikli otomobil, duran araca çarptı. Ardından gelen polis aracı da elektrikli otomobile çarparak durabildi.

Zincirleme kazada, elektrikli otomobildeki 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
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