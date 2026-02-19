Beylikdüzü'nde servis aracının çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Beylikdüzü'nde, servis aracının çarptığı 82 yaşındaki kadın yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Dereağzı Mahallesi Karacaoğlan Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen Şükran Poyraz'a, Ü.Ç.'nin (66) yönetimindeki 34 LYN 861 plakalı servis aracı çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü Ü.Ç. gözaltına alınırken hayatını kaybeden Poyraz'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayı gören Esnaf Engin Kaya, kazanın yaşlı kadının karşıya geçmek istediği sırada gerçekleştiğini anlattı.

Kaya, "Komşumuzdu, ara sokakta yaşıyordu. Olay yerinde vefat etmiş. Allah rahmet eylesin." dedi.