Haberler

Beylikdüzü'nde servis aracının çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beylikdüzü'nde 82 yaşındaki Şükran Poyraz, yolun karşısına geçmek isterken bir servis aracının çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı.

Beylikdüzü'nde, servis aracının çarptığı 82 yaşındaki kadın yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Dereağzı Mahallesi Karacaoğlan Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen Şükran Poyraz'a, Ü.Ç.'nin (66) yönetimindeki 34 LYN 861 plakalı servis aracı çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü Ü.Ç. gözaltına alınırken hayatını kaybeden Poyraz'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayı gören Esnaf Engin Kaya, kazanın yaşlı kadının karşıya geçmek istediği sırada gerçekleştiğini anlattı.

Kaya, "Komşumuzdu, ara sokakta yaşıyordu. Olay yerinde vefat etmiş. Allah rahmet eylesin." dedi.

Kaynak: AA " / " + Alper Korkmaz -
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti
Siyasete dönecek mi? Meral Akşener'den herkesin merak ettiği soruya net yanıt

Son noktayı koydu
Ünlü sunucu Esra Sönmezer'den temizlikçi ücretlerine isyan

Ünlü sunucu temizlikçi ücretlerine isyan etti
Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu

Sapık milyarderin arkasındaki ülke
Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti
Sıla Türkoğlu'nun reklam çekiminden kazandığı ücret şaşırttı

Sadece 8 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Helin Avşar, ablası Hülya Avşar'a yönelik İsmail Saymaz'ın eleştirilerine tepki gösterdi

Kardeşi o eleştiriyi görünce çılgına döndü