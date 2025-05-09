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Beylikdüzü'nde Tır Kazası: 1 Ölü

Beylikdüzü'nde Tır Kazası: 1 Ölü
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Beylikdüzü'nde bir tırın kontrolden çıkarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada, bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Beylikdüzü'nde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tırın, otomobil ile motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yakuplu Mahallesi Limanyolu Caddesi'nden Ambarlı Limanı'na seyir halinde olan tır, bariyerleri aşarak karşı şeride geçip, otomobil ile motosiklete çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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