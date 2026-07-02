Beylikdüzü açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı

Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin, TAHLİSİYE-14 botu tarafından yedeklenerek West İstanbul Marina'da emniyete alındığı bildirildi.