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Beylikdüzü açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı

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Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 8 metre boyundaki tekne, içindeki 2 kişiyle birlikte TAHLİSİYE-14 botu tarafından yedeklenerek West İstanbul Marina'da emniyete alındı.

Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin, TAHLİSİYE-14 botu tarafından yedeklenerek West İstanbul Marina'da emniyete alındığı bildirildi.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral
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