Beylikdüzü açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı
Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 8 metre boyundaki tekne, içindeki 2 kişiyle birlikte TAHLİSİYE-14 botu tarafından yedeklenerek West İstanbul Marina'da emniyete alındı.
Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin, TAHLİSİYE-14 botu tarafından yedeklenerek West İstanbul Marina'da emniyete alındığı bildirildi.
Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral