Beylikdüzü'nde bir kamyonet aydınlatma direğine çarptıktan sonra refüje çıktı
Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan kamyonet, aydınlatma direğine çarptıktan sonra refüje çıkarak durabildi. Sürücüye sağlık kontrolü yapılırken, kaza nedeniyle D-100'de trafik yoğunluğu oluştu.
Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan kamyonet aydınlatma direğine çarptıktan sonra refüje çıkarak durabildi.
D-100 kara yolu Yakuplu mevkisinde ilerleyen 34 BC 2948 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan kamyonet refüje çıkarak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince sürücüye olay yerinde sağlık kontrolü yapıldı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: AA / Alper Korkmaz