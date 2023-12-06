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Beylikdüzü'nde Dünya Kadın Hakları Günü etkinliği düzenlendi

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Beylikdüzü'nde 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 89'uncu yıldönümü kapsamında bir etkinlik düzenlendi. Gazeteci-yazar Özlem Gürses'in moderatörlüğünde gerçekleşen 'Beylikdüzü'nün Seçilmiş Kadınları' söyleşisinde ilçedeki kadın mahalle muhtarları ve belediye meclis üyeleri paylaşımlarda bulundu.

Beylikdüzü'nde 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 89'uncu yıldönümü kapsamında bir etkinlik düzenlendi. Gazeteci-yazar Özlem Gürses'in moderatörlüğünde gerçekleşen 'Beylikdüzü'nün Seçilmiş Kadınları' söyleşisinde ilçedeki kadın mahalle muhtarları ve belediye meclis üyeleri paylaşımlarda bulundu.

Beylikdüzü Belediyesi, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 89'uncu yıldönümü dolayısıyla Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir söyleşi düzenledi. Gazeteci-yazar Özlem Gürses'in moderatörlüğünde gerçekleşen 'Beylikdüzü'nün Seçilmiş Kadınları' söyleşisinde; Barış Mahallesi Muhtarı Neşe Mıhçıoğlu, Adnan Kahveci Mahallesi Muhtarı Seyhan Topaloğlu, Marmara Mahallesi Muhtarı Sibel Onay, Büyükşehir Mahallesi Muhtarı Fatma Tolga, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Perihan Mengen ile meclis üyeleri Pınar Ertuğrul, Emine İhtiyar ve Nazife Figen Karahan konuşmacı olarak yer aldı.

'KADINLARIN IŞIKLARI HİÇ SÖNMESİN'

Söyleşide her konuşmacı, hayatlarına ve yürüttükleri görevlere ilişkin paylaşımlarda bulundu. Programın sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminde kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesini sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk minnetle anıldı. Özlem Gürses, 'Mustafa Kemal'imizin bütün fotoğraflarında mutlaka bir kadın vardır ve onlar en güçlü kimlikleriyle orada parlar. Kadınların ışıkları hiç sönmesin. Sadece seçme ve seçilme hakkımızı değil, aynı zamanda seçtiğimiz hayatları yaşama özgürlüğümüzü Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına da taşıyalım. İyi ki varsınız' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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