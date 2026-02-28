Haberler

Beylikdüzü'nde drift atan sürücüye 58 bin 217 lira ceza

Beylikdüzü'nde drift atan sürücüye 58 bin 217 lira ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beylikdüzü'nde hız yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 58 bin 217 lira para cezası verildi ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Beylikdüzü'nde otomobiliyle drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüye 58 bin 217 lira para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Olay, 25 Şubat'ta Beylikdüzü Sahil Mahallesi Kocatepe Caddesi'nde meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri, bir sürücünün aracıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı incelemede, araç plakasından kimliği tespit edilen A.K. yakalandı. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi' maddesinden 58 bin 217 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca A.K.'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Canlı yayında savaş! ABD donanma üssünün vurulduğu anlar kamerada
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Sakin sakin otururken televizyonda gördüğüne dayanamadı
Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa kendi sahasında ağır yaralı

Fener maçı sonrası sahasında rezil oldu!
''İzmir'de oynamak istiyoruz'' demişti! Göztepe'den Arda Turan'a cevap

''İzmir'de oynamak istiyoruz'' demişti! Göztepe'den Arda'ya cevap
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Canlı yayında savaş! ABD donanma üssünün vurulduğu anlar kamerada
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

O parmağın kimi kapattığını öğrenince inanamayacaksınız
Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi