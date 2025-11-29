Haberler

Beylikdüzü'nde Balık Tutma Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Beylikdüzü'nde balık tutmak için denize açılan bir kişi, botunun alabora olması sonucu hayatını kaybetti. Cihan C'nin cesedi sahile vurduktan sonra sahil güvenlik ekiplerince denizden çıkarıldı.

Kıyıya vuran cesedi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerince denizden çıkarılan Cihan C'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
