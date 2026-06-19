Beylikdüzü'nde araçta 23 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Beylikdüzü'nde düzenlenen narkotik operasyonunda bir araçta 23 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Beylikdüzü'nde bir araçta 23 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Beylikdüzü'nde bir araca operasyon düzenlendi.
Araçta yapılan aramada 23 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: AA / Alper Korkmaz