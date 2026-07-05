Beylikdüzü'nde 23 yaşındaki genç evde ölü bulundu
Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 23 yaşındaki Bora Dere, evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen gencin cenazesi Adli Tıp'a gönderildi, anne ve babası ifade için emniyete götürüldü.
Beylikdüzü'nde 23 yaşındaki genç ailesiyle yaşadığı evde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Mahallesi'ndeki bir evde Bora Dere'yi hareketsiz şekilde bulan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bora Dere'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, işlemlerin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Anne Deniz Dere ile baba Hakan Dere, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Erol Değirmenci