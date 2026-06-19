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Beylikdüzü'nde 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı

Beylikdüzü'nde 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı
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İstanbul Beylikdüzü'nde bir araca düzenlenen narkotik operasyonunda 23 kilo 350 gram kokain ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Beylikdüzü'nde bir araca düzenlenen operasyonda 23 kilo 350 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Beylikdüzü'nde bir araca operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 23 kilo 350 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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