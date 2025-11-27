Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda 175 Kilo Kokain Ele Geçirildi

Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda bir konteynere düzenlenen operasyonda 175 kilo 120 gram kokain ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ambarlı Limanı'na gelecek bir konteynerde uyuşturucu madde olacağına dair bilgi aldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, 25 Kasım'da limana gelen konteynere operasyon düzenledi. Konteynerde yapılan aramalarda toplam 175 kilo 120 gram kokain ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlardan 2'si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken bir kişi adliyeye sevk edildi.