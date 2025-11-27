Haberler

Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda 175 Kilo Kokain Ele Geçirildi

Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda 175 Kilo Kokain Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da Beylikdüzü Ambarlı Limanı'na düzenlenen operasyonda 175 kilo 120 gram kokain bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda bir konteynere düzenlenen operasyonda 175 kilo 120 gram kokain ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ambarlı Limanı'na gelecek bir konteynerde uyuşturucu madde olacağına dair bilgi aldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, 25 Kasım'da limana gelen konteynere operasyon düzenledi. Konteynerde yapılan aramalarda toplam 175 kilo 120 gram kokain ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlardan 2'si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken bir kişi adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!

Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu

Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu
Pazar günü bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor

Bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor! Tarih verildi
Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!

Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Yıldız isim çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spiker: Yapay zeka mı bu?

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spiker: Yapay zeka mı bu?
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Hong Kong'daki dev sitede çıkan yangında ölü sayısı 55'e yükseldi

Bu resmen felaket! Ölü sayısı neredeyse her saat katlanıyor
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.