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Beykoz'da Otomobil Kamyonete Çarptı: 2 Yaralı

Beykoz'da Otomobil Kamyonete Çarptı: 2 Yaralı
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Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafiğin yavaşladığı sırada otomobil öndeki kamyonete hızla çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle FSM istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

BEYKOZ Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil trafiğin yavaşladığı sırada önde ilerleyen kamyonete hızla çarptı.Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) istikametinde meydana geldi.İddiaya göre seyir halindeki 34 SA 2866 plakalı otomobil sürücüsü trafiğin yavaşladığı sırada önde ilerleyen 34 MRS 592 plakalı kamyonete çarptı.Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

'HIZINI ALAMADI'

Kazayı gören Emrullah Yıldırım, "Sol şeritteydi trafik durunca hızını alamadı. Sağ şeride attı kendini. Sonra da kamyonete vurdu.Araçta 2 yaralı vardı. Birinin durumu ağırdı. Çok hızlıydı araba. Bir anda soldaydı duramayınca, sağa alınca kendini çarptı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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