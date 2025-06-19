Beykoz Elmalı Barajı'nda Bulunan Ceset 19 Mayıs'ta Kaybolan Hüseyin Karakuş'a Ait

BEYKOZ Elmalı Barajı'nda 17 Haziran'da hayvanlarını otlatan bir kişi, su kenarında ceset görerek yetkililere bildirdi. Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılan cesedin 19 Mayıs'ta kaybolan Hüseyin Karakuş'a ait olduğu belirlendi.

Beykoz Elmalı Barajı çevresinde 17 Haziran'da hayvanlarını otlatan bir kişi, su kenarında bir ceset fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde, cesedin yabani hayvanlar tarafından parçalandığı tespit edildi. Ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından, cesedin 19 Mayıs'tan bu yana aranan Hüseyin Karakuş'a ait olduğu tespit edildi. Karakuş'un, nişanlısının başka bir kişiyle evlenmesi sebebiyle psikolojik sorunlar yaşadığı ve uyuşturucu madde kullandığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.