Beykoz Elmalı Barajı'nda Bulunan Ceset 19 Mayıs'ta Kaybolan Hüseyin Karakuş'a Ait

Beykoz Elmalı Barajı'nda Bulunan Ceset 19 Mayıs'ta Kaybolan Hüseyin Karakuş'a Ait
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz Elmalı Barajı'nda su kenarında bulunan cesedin 19 Mayıs'ta kaybolan Hüseyin Karakuş'a ait olduğu belirlendi. Cesedin parçalanmış durumda olduğu tespit edilerek, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BEYKOZ Elmalı Barajı'nda 17 Haziran'da hayvanlarını otlatan bir kişi, su kenarında ceset görerek yetkililere bildirdi. Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılan cesedin 19 Mayıs'ta kaybolan Hüseyin Karakuş'a ait olduğu belirlendi.

Beykoz Elmalı Barajı çevresinde 17 Haziran'da hayvanlarını otlatan bir kişi, su kenarında bir ceset fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde, cesedin yabani hayvanlar tarafından parçalandığı tespit edildi. Ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından, cesedin 19 Mayıs'tan bu yana aranan Hüseyin Karakuş'a ait olduğu tespit edildi. Karakuş'un, nişanlısının başka bir kişiyle evlenmesi sebebiyle psikolojik sorunlar yaşadığı ve uyuşturucu madde kullandığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fransa Başbakanı Bayrou, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı

Başbakan, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 büyüklerle anılan İzzet Çelik'ten sürpriz imza

İsmi 3 büyüklerle anılan İzzet Çelik'ten sürpriz imza
İngiltere savaşa mı katılıyor? Süveyş Kanalı'ndaki görüntü ses getirdi

Bir ülke daha savaşa mı katılıyor? MOSSAD bile bu görüntüyü paylaştı
Konserde kız arkadaşına sarılırken arkasındaki kadını taciz etti

Konserde kız arkadaşına sarılırken arkasındaki kadını taciz etti
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Kızına tekme atıp merdivenden yuvarlayan acımasız babanın ilk ifadesi

Acımasız babanın yaptığı yanına kalmadı! İşte ilk ifadesi
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaray'a kötü haber

Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaray'a kötü haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.