Beykoz'daki Kibrit Fabrikasında Yangın Çıktı
Tokatköy'de bulunan kibrit üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.
Beykoz'daki kibrit fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Tokatköy'de kibrit üretimi yapılan bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.