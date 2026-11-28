BEYKOZ Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'ın dorsesindeki lastik bölümünde yangın çıktı. Dorsede bulunan hurda kartonların da alev aldığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Beykoz mevkiinde Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 41 LB 587 plakalı TIR'ın dorsesinin lastik bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden şoför, kupayı dorseden ayırdı. Kısa sürede büyüyen yangın, dorsede bulunan hurda kartonlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve otoyol ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dorsede bulunan hurda kartonların bir kısmı yanarken, ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle otoyolun 2 şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Bu sırada bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı