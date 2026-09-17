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Beykoz'da tarihi eser niteliğinde 402 sikke ve obje ele geçirildi

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Beykoz'da tarihi eser niteliğinde 402 sikke ve obje ele geçirildi
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Beykoz'da çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 402 sikke ve obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Beykoz'da çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 402 sikke ve obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ve Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir iş yerinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli A.M.S. (57) gözaltına alındı.

Operasyonda, çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 402 sikke ve obje ele geçirildi.

Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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