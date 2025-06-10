Beykoz'da Tanker Kazası: Sürücü Yaralandı

Beykoz'da Tanker Kazası: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz'da geri manevra yapan bir su tankeri, kontrolünü kaybederek park halindeki iki araca çarptı ve devrildi. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Beykoz'da geri manevra yaparken 2 araca çarpıp devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.

Merkez Mahallesi Şahinkaya Caddesi'nde Ö.S. idaresindeki 34 BHD 713 plakalı su tankeri, geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki hafif ticari araç ile hafriyat kamyonuna çarpıp devrildi.

Kazada sürücü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Ö.S, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır

Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet

"3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet verdim"
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor
12 yıl sonra Suriye Havayolları İstanbul'a uçtu

Suriye Havayolları'ndan 12 yıl sonra İstanbul'a ilk uçuş
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım kararı

Aralarında İngiltere de var! 5 ülkeden İsrailli bakanlara yaptırım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.