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Beykoz'da otomobil kaldırıma çıktı: 5 yaralı

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Beykoz'da otomobilin kaldırıma çıkması sonucu meydana gelen yaralamalı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Beykoz'da otomobilin kaldırıma çıkması sonucu meydana gelen yaralamalı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüye göre, Merkez Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde 29 Ağustos'ta M.S. idaresindeki 34 GZ 2127 plakalı otomobil, seyir halindeyken karşı şeride geçerek kaldırıma çıktı.

Duramayarak kaldırımda da bir süre ilerleyen otomobil buradaki yayalara çarptı. Çevredekiler de otomobilin yanına giderek, yaralananlara yardım etti.

Merkez Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde 29 Ağustos'ta meydana gelen kazada, 5 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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