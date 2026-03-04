Beykoz'da motosikletiyle elektrik direğine çarpan genç hayatını kaybetti
Beykoz'da motosikletiyle yokuştan inerken elektrik direğine çarpan Pakistan uyruklu genç hayatını kaybetti.
Gümüşsuyu Mahallesi'nde Pakistan uyruklu 24 yaşındaki üniversite öğrencisi M.S.R'nin kullandığı motosiklet, yokuş aşağı indiği sırada yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından M.S.R'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza anına ilişkin bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, gencin yokuştan inerken kontrolünü kaybederek motosikletiyle direğe çarpması yer aldı.