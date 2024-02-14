Beykoz'da Kibrit Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Beykoz'da kibrit fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tokatköy'de iki ayrı bölümde kibrit ve kibrit kutusu üretimi yapılan fabrikanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Şişli, Kadıköy, Üsküdar, Kartal, Ümraniye, Çavuşbaşı ve Beykoz itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda kurulu fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının mesai sonrası çıktığı ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.