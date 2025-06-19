Beykoz'da Kayıp Hüseyin Karakuş'un Cesedi Bulundu

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Beykoz'da 19 Mayıs'ta kaybolan 38 yaşındaki Hüseyin Karakuş'un cesedi, Elmalı Barajı civarındaki boş arazide bulundu. Yabani hayvanlar tarafından saldırıya uğrayan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Beykoz'da kayıp olarak aranan 38 yaşındaki Hüseyin Karakuş'un cansız bedeni boş arazide bulundu.

Alınan bilgiye göre, Elmalı Barajı civarındaki boş araziye 17 Haziran'da ineğini otlatmak için gelen bir kişi, ceset olduğunu fark ederek polise haber verdi

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince yapılan incelemede, cesedin yabani hayvanlar tarafından saldırıya uğradığı ve çürüdüğü belirlendi.

Olay yerindeki çalışmaların ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Burada yapılan incelemede, cesedin, 19 Mayıs'ta kayıp başvurusu yapılan Hüseyin Karakuş'a ait olduğu tespit edildi.

Fatih Mahallesi'ndeki evinden 19 Mayıs sabahı ayrılan Hüseyin Karakuş'tan haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Karakuş'un bulunması için Beykoz ormanında ve yakınındaki Elmalı Barajı'nda arama çalışması yürütülmüştü.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
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