Beykoz'da Karadeniz'e kıyısı olan yerlerde yarın denize girmek yasaklandı
Beykoz Kaymakamlığı, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle 13 Haziran 2026 Cumartesi günü denize girmeyi yasakladı.
BEYKOZ'da Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle yarın denize girmek Beykoz Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.
Konuya ilişkin Beykoz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince, 13 Haziran 2026 Cumartesi, 1 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı