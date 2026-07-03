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Beykoz'da 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı

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Beykoz Kaymakamlığı, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle 4-5 Temmuz'da denize girmeyi yasakladı.

BEYKOZ'da Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle yarın denize girmek 2 gün boyunca Beykoz Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

Konuya ilişkin Beykoz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 4 ve 5 Temmuz günlerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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