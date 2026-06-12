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Beykoz'da Karadeniz'e kıyısı olan yerlerde yarın denize girmek yasaklandı

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Beykoz sınırlarındaki Karadeniz sahillerinde dalga boyu yüksekliği sebebiyle 13 Haziran'da denize girmek 1 gün süreyle yasaklandı.

Beykoz sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle yarın denize girmek yasaklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince, 13 Haziran 2026 Cumartesi, 1 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
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