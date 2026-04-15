Beykoz'da trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye 79 bin lira ceza

Beykoz'da motosikletle akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü B.A.Y.'ye 79 bin 258 lira ceza kesildi ve 60 gün süreyle sürücü belgesi iptal edildi.

Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine trafikte motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücü ile ilgili çalışma yaptı.

Ekipler, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yaptıkları çalışmalar sonucu trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsünün B.A.Y. olduğunu belirledi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 79 bin 258 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, 60 gün süreyle B.A.Y'nin sürücü belgesi iptal edilirken, motosiklet de trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür
