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Beykoz'da 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı

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Beykoz sınırlarındaki Karadeniz sahillerinde dalga boyu yüksekliği nedeniyle 4-5 Temmuz 2026'da denize girmek yasaklandı.

Beykoz sınırları içinde Karadeniz'e kıyı olan sahil, plaj ve koylarda 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı.

Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince, 4 ve 5 Temmuz 2026 günlerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür
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