Beykoz'da 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı

Beykoz sınırları içinde Karadeniz'e kıyı olan sahil, plaj ve koylarda 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı.

Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince, 4 ve 5 Temmuz 2026 günlerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.