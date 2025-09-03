Beykoz Çayır Festivali'nde Dondurma Standında Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti
Beykoz Çayır Festivali'nde, dondurma standında elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki İbrahim B'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan beş kişiden dördü tutuklandı. İbrahim B, acil müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Beykoz Belediyesinin düzenlediği Beykoz Çayır Festivali'nde dondurma standında elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca İbrahim B'nin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.E.M, O.K, A.Ş, O.A. ve O.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E.M, O.K, A.Ş. ve O.A. çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı, O.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Festivale 30 Ağustos'ta dondurma satışı yapan akrabasına yardıma giden İbrahim B, dondurma standında bulunduğu sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı.
Sağlık ekiplerince ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim B, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.