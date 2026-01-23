Haberler

Beykoz Belediye Meclisinde denetim komisyonu üyesi seçimi yapıldı

Güncelleme:
Beykoz Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen olağanüstü oturumda, denetim komisyonu üyesi seçimleri yapıldı. İstifa eden meclis üyelerinin yerine CHP ve AK Parti'den yeni üyeler seçildi.

Beykoz Belediye Meclisinde yapılan olağanüstü oturumda, denetim komisyonu üyesi seçimi yapıldı.

Beykoz Belediye Meclisi ocak ayı olağanüstü oturumu, belediye hizmet binasında Meclis 1. Başkanvekili Salih Can Cenberoğlu yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda, denetim komisyonu üyesi seçimin yenilenmesi için istifa eden AK Parti'li meclis üyeleri Serkan Şahin ile Fatik Çelik ve MHP'li meclis üyesi Bülent Gökdağ'ın dilekçeleri okundu.

Ardından partilerin komisyon için önerdiği isimler belirlendi.

Yapılan seçimde CHP'den Esengül Yılmaz Gül, Burak Yılmaz, AK Parti'den Serkan Şahin denetim komisyon üyeliğine seçildi.

Beykoz Belediye Meclisinin 2026'daki ilk toplantısında, CHP grubu, komisyon seçimlerinin yenilenmesini talep etmişti.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
