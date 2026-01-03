Haberler

Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel'den hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Halk TV'de yayımlanan ve kendisini hedef alan haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Gürzel, söz konusu ihale tarihleriyle ilgili yaptığı açıklamada, göreve başlamadığını vurgulayarak, kamuoyunun yanıltıldığını ifade etti.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, bir televizyon kanalında yayımlanan ve şahsını hedef alan haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Gürzel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün Halk TV'de yayımlanan ve şahsımı hedef alan haber, gerçeği yansıtmamaktadır. Habere konu edilen ihale, 19 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilmiş ve 31 Aralık 2024 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. Ben ise 10 Mart 2025 tarihinde Beykoz Belediye Başkan Vekili olarak göreve başladım. Açıkça ifade etmek isterim ki görevde olmadığım bir tarihte yapılan ihale ile ilişkilendirilmem hem hukuken hem de fiilen mümkün değildir. Belgelerle sabit bu gerçeğe rağmen yapılan yayın, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. Basın kuruluşlarını, doğru bilgiye ve gazetecilik sorumluluğuna uygun davranmaya, Halk TV'yi ise bu hatalı yayını düzeltmeye davet ediyorum."

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
