Beykoz'a Yeni Başkan Yardımcıları Atandı

Beykoz Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısında AK Parti'li üç meclis üyesi ve bir memur kadrosundan olmak üzere yeni başkan yardımcıları görevlerine atandı. CHP'li üyeler toplantını protesto etti.

Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevine, AK Parti'li Meclis Üyeleri Ahmet Deliak, Burak Karaçam ve Sedat Altun ile memur kadrosundan Yavuz Ayvaz atandı.

Beykoz Belediye Meclisi ekim ayı ilk birleşimi, Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel yönetiminde hizmet binasında yapıldı.

CHP'li meclis üyeleri toplantının başında protesto için salondan ayrıldı.

Toplantıda, CHP'li Meclis Üyesi Esengül Yılmaz Gül'ün de divan katibi üyeliğinden istifa ettiği açıklandı.

Okunan meclis gündeminde, AK Parti'li Meclis Üyeleri Ahmet Deliak, Burak Karaçam ve Sedat Altun'un yanı sıra memur kadrosundan Yavuz Ayvaz'ın belediye başkan yardımcısı olarak atandıkları bildirildi.

Toplantının diğer gündem maddeleri ise görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
