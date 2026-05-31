Sağlık personeli, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Aydın'ın Efeler ilçesinde, beyin ameliyatı geçiren ve raporlu olan tıbbi sekreter Ümran Yavuz (31), raporunun son gününde evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
BEYİN AMİLİYATI GEÇİRMİŞ
Aydın'ın Efeler ilçesinde evinde ölü bulunan sağlık personeli Ümran Yavuz'un (31), Aydın Şehir Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak çalıştığı, raporlu olduğu ve bugün raporunun son günü olduğu öğrenildi. Genç kadının yakın zamanda beyin ameliyatı geçirdiği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Melek FIRAT/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı