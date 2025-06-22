Beydağ'da Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Beydağ ilçesinde, Kurudere Mahallesi yakınlarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın için bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri ile 2 helikopter sevk edildi.
İzmir'in Beydağ ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kurudere Mahallesi, İçmeciler Sokak yakınlarındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri ile İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel