Beyazsu Mesire Alanında Dağ Keçileri Görüntülendi

MARDİN'in Nusaybin ilçesindeki Beyazsu mesire alanının yakınına gelen 3 dağ keçisi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Midyat ile Nusaybin ilçeleri arasında Bagok Dağı eteklerinde yer alan Beyazsu mesire alanı yakınındaki dağlık bölgede bulunan kayalıklarda, 3 dağ keçisi görüldü. Dağ keçileri, bir süre yiyecek aradıktan sonra alandan ayrıldı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),