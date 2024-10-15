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Beyazsu Mesire Alanında Dağ Keçileri Görüntülendi

Beyazsu Mesire Alanında Dağ Keçileri Görüntülendi
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Beyazsu mesire alanı yakınlarında 3 dağ keçisi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kayalıklarda yiyecek arayan keçiler, bir süre sonra alandan ayrıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesindeki Beyazsu mesire alanının yakınına gelen 3 dağ keçisi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Midyat ile Nusaybin ilçeleri arasında Bagok Dağı eteklerinde yer alan Beyazsu mesire alanı yakınındaki dağlık bölgede bulunan kayalıklarda, 3 dağ keçisi görüldü. Dağ keçileri, bir süre yiyecek aradıktan sonra alandan ayrıldı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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