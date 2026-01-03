Beyazıt Camii'nde lodosun etkisiyle minarenin kurşun kaplaması serbest kaldı
Fatih'teki Beyazıt Camii'nin minaresinin üst kısmındaki kurşun kaplama, lodosun etkisiyle serbest kaldı. Tedbir amaçlı Beyazıt Meydanı yaya geçişine kapatıldı ve güvenlik önlemleri alındı.
