Beyazıt Camii'nde lodosun etkisiyle minarenin kurşun kaplaması serbest kaldı

Beyazıt Camii'nde lodosun etkisiyle minarenin kurşun kaplaması serbest kaldı
Güncelleme:
Fatih'teki Beyazıt Camii'nin minaresinin üst kısmındaki kurşun kaplama, lodosun etkisiyle serbest kaldı. Tedbir amaçlı Beyazıt Meydanı yaya geçişine kapatıldı ve güvenlik önlemleri alındı.

FATİH'te bulunan Beyazıt Camii'nde minarenin üst kısmında bulunan kurşun kaplama, lodosun etkisiyle serbest kaldı. Tedbir olarak Beyazıt Meydanı yaya geçişine kapatılırken, ekiplerin bölgede güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi.

