Beyaz Saray Sözcüsü, BBC'yi 'Solcu Propaganda Makinesi' Olarak İtham Etti

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'la ilgili yayınladığı belgeselden dolayı suçlanan BBC'yi "solcu propaganda makinesi" olmakla itham etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde gündeme dair soruları yanıtlarken, BBC ile ilgili tartışmalara değindi.

Leavitt, Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını öncesinde yaptığı konuşmalarla ilgili yayınladığı belgeselde "montaj yaptığı" iddiasından dolayı suçlanan BBC'ye yüklendi.

Trump'ın BBC'de yer alan belgesel konusunda son derece mutsuz olduğunu ve bunu İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a da dile getirdiğini aktaran ABD'li sözcü, "Başkan, BBC'nin maalesef İngiliz vergi mükellefleri tarafından sübvanse edilen solcu bir propaganda makinesi olduğunu çok açık bir şekilde belirtmiştir." ifadesini kullandı.

6 Ocak Kongre baskınıyla ilgili belgeselde Trump'ın konuşmasının "kasıtlı" ve "dürüst olmayan" bir şekilde düzenlendiğini savunan Leavitt, "Başkan Trump, bu kadar açık bir şekilde yapılan yalan haberlerden derin endişe duymuştur." değerlendirmesini yaptı.

BBC aleyhine açtıkları davaya ilişkin Leavitt, hukuki süreci yakından takip edeceklerini vurgulayarak "Özür dileyip dilememeleri onlara kalmış." dedi.

Trump'ın farklı konuşmalardaki ifadeleri aynı konuşma gibi montajlanmıştı

BBC News'te yayımlanan Panorama programında 28 Ekim 2024'te gösterilen "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselde Trump'ın 2021'deki Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşma yer almıştı.

ABD Başkanlık seçiminden bir hafta önce yayımlanan belgeselde, BBC'nin bu iki farklı konuşmayı birleştirerek tek bir konuşma gibi yayımladığı görülmüş ve montaj neticesinde Trump'ın destekçilerine "Kongre'ye yürüyün ve savaşın" mesajı verdiği algısı oluşmuştu.

Gerçek konuşmadaki barışçıl şekilde protesto yapma ifadeleri ise BBC belgeselindeki birleştirilmiş konuşmadan çıkarılmıştı.

Olay, bu konuda BBC Yönetim Kuruluna sunulan 19 sayfalık bir raporla gün yüzüne çıkmıştı. Montajın ortaya çıkmasının ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness istifa etmişti.

ABD medyası, Trump'ın avukatlarının BBC'ye 1 milyar dolarlık tazminat davası açma hazırlığında olduğunu bildirmişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, BBC'de ABD Başkanı Trump belgeselinde yapılan montaj skandalına ilişkin, "Yanlışların yapıldığı yerde herkesin kendi evinin önünü süpürmesi gerekir. BBC, hesap verilebilirlik konusunda en üst standartları uygulamalı, hataları hızlıca düzeltmeli." demişti.