Beyaz Saray, Gazetecilerin Erişimini Sınırladı

Beyaz Saray, akredite basın mensuplarının Batı Kanadı'ndaki ofislerine randevusuz girişini yasakladı. Bu karar, hassas bilgilerin korunması ve yetkisiz erişimin önüne geçmek amacıyla alındığı bildirildi. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği bu duruma tepki gösterdi.

Beyaz Saray, akredite basın mensuplarının, Sözcü Karoline Leavitt ile diğer üst düzey iletişim yetkililerinin Batı Kanadı'ndaki ofislerine erişimini sınırlandırdı.

The Hill gazetesinin haberine göre Beyaz Saray, aldığı yeni kararla gazetecilerin, aralarında Sözcü Leavitt'in de bulunduğu üst düzey iletişim yetkililerinin Batı Kanadı'ndaki odalarına randevusuz girişini yasakladı.

Kararın hassas bilgilerin korunması ve yetkisiz erişimin önüne geçmek amacıyla alındığı bildirildi.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, bazı gazetecilerin bahsi geçen ofislerde gizlice video çektiklerinin ve yasaklı alanlara girdiklerinin tespit edildiğini savundu.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin (WHCA) açıklamasında karara tepki gösterilerek, "Haber amaçlı erişime açık alanlara yönelik her türlü kısıtlamaya karşıyız." ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray yerleşkesinin Batı Kanadı'nda bulunan "Üst Basın" bölümünde sözcü, iletişim direktörü ve diğer üst düzey görevlilerin ofisleri yer alıyor.

ABD Gizli Servisi tarafından verilen basın kartına sahip akredite gazeteciler, bugüne kadar bu bölüme serbestçe girip çıkabiliyor ve yetkililere doğrudan soru yöneltebiliyordu.

ABD Savunma Bakanlığı da ekim başında gazetecilerin Bakanlık kaynaklı haberlerine denetim şartı getirilmesini ve binada ulaşabilecekleri alanlarla ilgili yeni düzenlemeler uygulanmasını hedefleyen yeni kuralları açıklamış, basın mensuplarından bu kuralları içeren belgeyi imzalamalarını istemişti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
