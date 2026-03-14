Beyaz Saray: ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında "muazzam sonuçlar" alındı

Beyaz Saray, ABD- İsrail'in İran'a saldırılarının "muazzam sonuçlar" verdiği iddiasında bulundu.

Beyaz Saray'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ABD- İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin yapılan açıklamada "İran'ın balistik füze kapasitesi fiilen yok edildi. Donanmalarının muharebe gücünün etkisiz olduğu değerlendirildi. İran üzerinde tam ve mutlak hava üstünlüğü sağlandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD- İsrail'in Tahran yönetimine yönelik 28 Şubat'ta başlayan ve 15'inci gününü tamamlayan saldırılarında "muazzam sonuçlar" alındığı ileri sürüldü.

Ayrıca açıklamada yer alan görsel paylaşımda, gelinen nokta itibarıyla, İran'ın dron saldırılarında "yüzde 95 azalma yaşandığı", donanmasına ait gemilerin yüzde 90'ından fazlasının "imha edildiği veya batırıldığı" ve toplamda İran'daki hedeflere yönelik "6 binin üzerinde saldırı gerçekleştirildiği" bilgilerine yer verildi.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.