Beyaz Saray: Abd, İran'a Karşı Nükleer Silah Kullanmayacak

(ANKARA) - Beyaz Saray, İran'a nükleer silah kullanacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaparak, "ABD, İran'a karşı nükleer silah kullanmayacak" dedi.

Beyaz Saray, bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a karşı nükleer silah kullanma niyetinin bulunmadığını açıkladı. ABD medyasına konuşan Beyaz Saray yetkilileri ayrıca iki ülke arasında diplomatik diyaloğun yeniden tesis edilmesine yönelik çabaların devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA