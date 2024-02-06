Suriye Sivil Savunması, depremde hayatını kaybedenlerin anısına resim sergisi düzenledi

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinin Cinderes beldesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına resim sergisi düzenledi.

Afrinli görsel sanatçı Lafa İbo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin yıl dönümü münasebetiyle Sivil Savunma tarafından düzenlenen sergiye 8 tablo ile katıldığını söyledi.

Tabloların Cinderes beldesiyle ilgili resimleri içerdiğini belirten İbo, "Afetin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen resimleri gördüğümüzde çok etkileniyoruz ve o günkü acıyı yaşıyoruz. Burada birçok insan yakınını kaybetti. Bu durum görsel sanatçılar olarak bizi derinden etkiliyor." dedi.

İbo, yaşananların unutulmaması için resimleriyle sergiye katıldığını anlatarak, "Tablolarda depreme rağmen hayatın devam ettiğini göstermeye çalıştım. İnsanlar, olan biteni görüp hayata normal şekilde devam edebilmeliler. Her şeyimizi kaybetmemize rağmen hayata devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sivil Savunma Yönetim Kurulu Üyesi Ahmed Yazıcı da yıkıcı depremin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen etkisinin sürdüğünü vurgulayarak, "Depremin yaşandığı dönemde Birleşmiş Milletler'in Suriye'de yaşayan insanların ihtiyaçlarını göz ardı ettiklerini sergi sayesinde vurguladık. Sergide kurtardığımız vakaları öne çıkardık ve hayatını kaybedenlerin yadigarlarını da sergiledik." diye konuştu.

Bölge halkının hem deprem felaketinden hem de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın Suriye'nin kuzeybatısına düzenlediği saldırıların etkisinden kurtulamadığına dikkati çeken Yazıcı, "Depremzedelerin barınma ihtiyacı giderilmedi. Depremde yakınlarını kaybedenlere psikolojik destek verilmedi." şeklinde konuştu.

Oğlunun 20 saat enkaz altında kaldıktan sonra kurtarıldığını ancak gelininin enkaz altında can verdiğini ifade eden Fatma Hammudi ise "Depremde ölenlerin şehitlik mertebesine nail olmalarını diliyorum. Sivil Savunma oğlumu kurtardı. Allah onlardan razı olsun. Arkadaşlarımı, komşularımı ve yakınlarımı kaybettiğim için çok üzgünüm." dedi.

Hammudi, yetersiz iş makineleri nedeniyle enkaz altında yardım bekleyenlere el uzatılamadığını kaydederek, "İnsanlar çığlık atıyordu. 'Bizi kurtarın, öleceğiz, kurtarın bizi.' diye ama mevcut imkanlar çok kısıtlıydı." ifadelerini kullandı.